Производство автомобилей на заводе Lada в Ижевске выросло на 8%

Ижевск, , 14:02 — REGNUM За период с января по апрель 2019 года выпуск машин на автопредприятии «Lada Ижевск» вырос на 8%. Об этом сообщается на сайте министерства промышленности и торговли Удмуртской Республики.

Всего за первые четыре месяца 2019 года автозавод «Lada Ижевск» (входит в группу «АвтоВАЗ») выпустил более 45 тыс. легковых машин.

Напомним, предприятие «Lada Ижевск» производит седаны Lada Vesta, универсал Lada Vesta SW. Кроме того, на заводе изготавливают Lada Vesta Cross и Lada Vesta SW Cross.

Напомним также, что за первые четыре месяца 2019 года Lada Vesta в России приобрели 38 019 покупателей. Это на 18% больше прошлогоднего показателя. Данная модель заняла второе место в рейтинге самых продаваемых авто в России, уступив только новой Lada Granta.

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