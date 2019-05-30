«Даймлер КАМАЗ Рус» планирует локализовать производство рам в России

Москва, , 12:56 — REGNUM Совместное предприятие (СП) КАМАЗ и немецкой автокомпании Daimler планирует расширить локализацию производства в России, заявил генеральный директор СП «Даймлер КАМАЗ Рус» Андреас Дойшле. Об этом сообщает агентство «Финмаркет».

Сколько денежных средств СП будет вложено в новые проекты Дойшле не сообщил. Он лишь заявил, что инвестиции могут составить несколько миллионов евро.

«Возьмите ту же раму — это основа грузовика. Вам нужно провести все испытания, с нуля, омологацию — вам нужно убедиться, что качество будет неизменного уровня», — сообщил гендиректор СП.

Следующим проектом может стать выпуск топливных баков.

«Мы также плотно работаем над этим проектом, это тоже проект с большими инвестициями, дающий высокую долю себестоимости», — добавил топ-менеджер.

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