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Назван регион России, где больше всего покупают Bentley

Техника

В апреле 2019 года

Москва, 30 мая 2019, 12:39 — REGNUM  Больше всего машин британской автокомпании Bentley Motors в апреле 2019 года было реализовано в российской столице. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Всего за месяц в РФ было продано 51 авто бренда Bentley. Из них почти половина были реализованы в Москве. Там владельцами моделей английского бренда стали 22 человека.

Второе место по объёму рынка люксовых авто Bentley занял Санкт-Петербург. В этом городе было реализовано семь автомобилей данной марки. Тройку лидеров замыкает Московская область, где было продано шесть экземпляров Bentley.

Далее идут Краснодарский край (3 ед.) и Камчатка (2 ед.). По одной машине было приобретено в 11 других субъектах РФ.

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