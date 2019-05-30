Mercedes представит самый быстрый лифтбек Brabus 800

Монако, , 11:42 — REGNUM Немецкая автокомпания Mercedes-AMG GT представит самый быстрый лифтбек Brabus 800 на шоу Top Marques в Монако 30 мая 2019 года. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Пятидверный Brabus 800 будет оснащён битурбированным V8 на 4 литра, мощностью 800 л. с. и 1000 Нм.

Кроме того, в новом авто модернизированная регулируемая пневматическая подвеска. Модуль Airmatic Sport позволяет переключаться между режимами Comfort и Sport, а также уменьшать клиренс на 25 мм.

Передний спойлер и задний диффузор новинки изготовлены из углепластика. Необычный вид машине придают колёса разного диаметра — спереди установлены кованые колёса 275/35 R21, а сзади колёса размером поменьше — 335/25 R22.

Новый лифтбэк стал на 10% динамичнее исходной модели. С 0 до 100 км/ч он разгоняется за 2,9 с. Максимальная скорость авто составляет 315 км/ч.

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