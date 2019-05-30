Mazda 3 нового поколения появится в России в июне

Москва, , 11:22 — REGNUM Новое авто японского автопроизводителя Mazda 3 получило документ Одобрения типа транспортного средства (ОТТС), он был опубликован на сайте Росстандарта. Об этом сообщается на сайте «Авторевю».

Ожидается, что после того как сертификат вступит в силу 21 июня 2019 года, в России появится первая партия хэтчбеков с моторами на 1,5 л. Остальные версии авто должны подоспеть к осени.

Стоит отметить, что сборка последнего поколения Mazda 3 будет производится на японском автозаводе, а не во Владивостоке.

В ОТТС на новое авто указаны два атмосферных мотора Skyactiv с непосредственным впрыском. Базовый мотор на 1,5 литра будет мощностью 120 л. с. Движок на два литра выдает 150 л. с. Мотор на 1,5 литра будет идти с 6-скоростной механической коробкой передач, а «автомат» сочетается с обоими двигателями. Оба движка работают на бензине АИ-95.

Новый автомобиль будет оснащён семью подушками безопасности, системой стабилизации, кондиционером и омывателем фар.

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