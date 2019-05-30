Продажи Bentley в России в апреле выросли на 113%

Москва, , 10:50 — REGNUM По итогам апреля 2019 года объём рынка новых машин британской компании Bentley в РФ составил 51 авто, что на 113% выше результата 2018 года. Об этом сообщает статистическое агентство «Автостат».

Такого результата британская автокомпания Bentley Motors достигла за счёт продаж модели Continental GT. На этот автомобиль пришлось свыше 50% апрельских продаж Bentley. Эту машину приобрели 27 российских автолюбителей.

Вторую строчку заняла модель Bentayga. Её реализовали в количестве 24 единиц. Третье место пустует, так как других моделей бренда в апреле в России не приобретали.

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