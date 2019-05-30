Четверг, 30 Мая 2019 года
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Toyota построит завод в Мьянме — СМИ

Техника

Японский производитель планирует производить на заводе в Мьянме до 2500 автомобилей в год

Нейпьидо, 30 мая 2019, 10:48 — REGNUM  Японская автомобилестроительная компания Toyota собирается построить завод в Мьянме. Об этом сообщает издание Myanmar Times.

Компания начнет строительство завода в этом году в особой экономической зоне (ОЭЗ) Тилава недалеко от города Янгон.

Из сообщения Toyota Motor следует, что компания собирается выпускать в Мьянме пикапы Hilux с 2021 года. Японский производитель планирует производить на заводе в Мьянме до 2500 автомобилей в год.

Японская компания экспортирует в Мьянму около 2000 автомобилей в год.

Напомним, японская компания Nissan Motor начала производство автомобилей в Мьянме в 2017 году.

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