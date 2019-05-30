Четверг, 30 Мая 2019 года
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Hyundai проводит финальные тесты нового кроссовера Creta

Техника

На дорогах Южной Кореи

Hyundai проводит финальные тесты нового кроссовера Creta
Иллюстрация: Zrkuban
Hyundai Creta

Сеул, 30 мая 2019, 09:46 — REGNUM  Южнокорейская компания Hyundai Motor провела заключительные тесты кроссовера Creta последнего поколения. Фото с испытаний размещены в блоге Genesis SUV Club.

Фотошпионам удалось заснять на дорогах Южной Кореи кроссовер Creta последнего поколения без камуфляжа.

Тестовый кроссовер имеет ряд отличий от экземпляра, выставленного в апреле 2019 года на шанхайском автосалоне. У тестового авто иные задние фонари. Они объединены светодиодной полоской. Радиаторная решётка имеет горизонтальные планки, а боковые зеркала заднего вида больше размером. Кроме того, у серийных машин в начальных комплектациях не будет большого экрана передней панели.

Сообщается, что в линейке двигателей новой Creta будут: новый 1,5-литровый атмосферный мотор, литровый турбомотор мощностью 120 л. с. и дизельный двигатель на 1,5-литров. Движки будут агрегатироваться с 6-скоростной «механикой» и 7-скоростным «роботом».

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