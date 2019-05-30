Четверг, 30 Мая 2019 года
09:20:37 МСК

Появились фото рестайлингового Renault Duster

Техника

На дорожных испытаниях в Бразилии

Появились фото рестайлингового Renault Duster
Иллюстрация: Zrkuban
Renault Duster

Бразилиа, 30 мая 2019, 09:20 — REGNUM  Фотошпионы засняли обновленный кроссовер французского автопроизводителя Renault Duster в камуфляже на дорожных испытаниях в Бразилии. Снимки опубликованы на сайте Autos Segredos.

К сожалению, на снимках видно только заднюю часть новинки.

Всё что удалось разглядеть — это квадратные задние фонари с крестообразным расположением элементов. Кроме этой детали, можно заметить иную крышку багажника, которая отличается от текущей версии Duster. Такие же изменения получили обновленные модификации авто для рынков ОАЭ и Южной Африки.

Стоит отметить, что бразильская версия Renault Duster имеет в текущем поколении такую же внешность, как и авто для России. Поэтому заснятый фотошпионами экземпляр даёт представление о модели, которая когда-то доберётся до России.

Сообщается, что на российском рынке Duster второго поколения появится в конце 2020 года.

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