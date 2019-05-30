Компания Pagani протестировала гиперкар Huayra Dragon

Брешиа, Италия, , 08:47 — REGNUM Итальянская компания Pagani Automobili протестировала экстремальный гиперкар Huayra Dragon на гоночной трассе Franciacorta в Италии. Об этом 30 мая сообщается на портале SpeedMe.

Фотошпионам удалось заснять новый гиперкар на гоночной трассе Franciacorta. Авто было в чёрно-белой камуфляжной плёнке.

По информации издания, старт продаж лимитированной версии Dragon начнётся после завершения производства Huayra Roadster.

Итальянский автопроизводитель снабдил обычную версию модели битурбированным мотором V12 от AMG. Максимальная мощность движка составляет 745 л. с. Мотор агрегатируется с 7-скоростной трансмиссией, которая передает весь крутящий момент на задние колеса. Ожидается, что лимитированная версия авто будет более мощной.

Кроме того, у экстремальной модели Huayra будет еще более агрессивный внешний вид. Аэродинамический обвес будет включать в себя больший «ковш» на крыше, более глубокий передний сплиттер и боковые пороги.

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