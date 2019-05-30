Четверг, 30 Мая 2019 года
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Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale

Техника

Мощность авто почти 1000 лошадиных сил

Ferrari представила серийный суперкар SF90 Stradale
Иллюстрация: ForceGT
Ferrari SF90 Stradale

Рим, 30 мая 2019, 08:23 — REGNUM  Итальянская компания Ferrari, которая занимается производством спортивных и гоночных автомобилей, представила свой первый гибридный спортивный суперкар SF90 Stradale. Об этом говорится на официальной странице компании.

Этот автомобиль стал самым мощным в линейке итальянского автопроизводителя. Ferrari SF90 Stradale имеет 3,9-литровый двигатель V8 и три электромотора, суммарная мощность которых составляет 986 лошадиных сил. Два мотора приводят в движение передние колеса автомобиля. Третий бензиновый двигатель установлен за сиденьями.

Суперкар агрегатируется с восьмипозиционной коробкой передач, которая устанавливается на гоночных автомобилях «Формулы 1».

До 100 км/ч гибрид разгоняется за 2,6 секунды. Его максимальная скорость — 340 км/ч.

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