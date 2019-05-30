GM Korea представила новый кроссовер Chevrolet Trailblazer

Инчхон, Южная Корея, , 07:46 — REGNUM Южнокорейская автомобилестроительная компания GM Korea представила новый спортивный автомобиль Chevrolet Trailblazer. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, новая модель автомобиля была представлена в Соединенных Штатах Америки 29 мая.

Известно, что производство нового автомобиля начнет во второй половине 2019 года на заводе Пупхён, расположенного в районе Пупхён-гу города Инчхона. В продаже на мировом рынке данная модель автомобиля появится в следующем году.

«По размеру новый автомобиль Trailblazer находится между Chevrolet Trax и Chevrolet Equinox. Мы надеемся войти на новый сегмент рынка и удовлетворить потребности наших клиентов обширной линейкой внедорожников Chevrolet», — сообщили представители компании GM Korea.