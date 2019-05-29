Китай и Бразилия запускают совместный спутник

Пекин, , 18:09 — REGNUM В Китае готовится запуск совместного китайско-бразильского спутника дистанционного наблюдения за ресурсами планеты 04A, который уже перевезен в Китай с помощью специально арендованного в этих целях самолета «Боинг-747», сообщает 29 мая Синьхуа.

Предполагаемое время работы космического аппарата на орбите — 5 лет, и это уже шестой спутник, произведенный в рамках китайско-бразильского сотрудничества в космической сфере. На его разработку и строительство ушло четыре года.

Отметим, что еще в 1988 году Китай и Бразилия подписали межправительственный протокол о запуске серии спутников дистанционного наблюдения за природными ресурсами.