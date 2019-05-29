Большие противолодочные корабли ВМФ России вооружают «Калибрами»

Москва, , 17:44 — REGNUM Военно-морской флот России в 2019 году начнёт получать большие противолодочные корабли (БПК) проекта 1155 «Удалой», модернизированные до класса «ударных», сообщает 29 мая газета «Известия» со ссылкой на Главкомат ВМФ.

Первый из них, БПК «Маршал Шапошников», будет передан флоту в конце текущего года.

Стоит отметить, что в составе ВМФ России сейчас имеется восемь таких кораблей, построенных ещё в СССР. Они обладают отличными мореходными качествами, мощными газотурбинными силовыми установками, избавленными от многих недостатков котловых систем, двумя палубными вертолётами вместо одного и за 35 лет службы побывали во всех районах Мирового океана.

Их недостатком была неспособность наносить удары по наземным объектам и слабая защищённость от воздушного противника и ракетных ударов. Модернизация направлена на устранение этих слабых мест.

«Удалые» получат пусковые установки крылатых ракет «Калибр» и Х-35, обновлённую систему управления бортовыми комплексами ПВО и противолодочные комплексы.

Если крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на расстоянии от 1,4 тыс. км, то Х-35 являются дозвуковыми маловысотными противокорабельными ракетами для уничтожения кораблей водоизмещением до 5 тыс. тонн на дистанции до 260 км.

После модернизации большие противолодочные корабли превратятся из узкоспециальных в многофункциональные, способные уничтожать подводные, надводные и наземные цели.

Стоит напомнить, что в ВМФ России БПК проекта 1155 долгое время были костяком надводных сил и самыми востребованными кораблями океанской зоны.

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