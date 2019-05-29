Среда, 29 Мая 2019 года
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Видео: Intel показала прототип игрового ноутбука с двумя дисплеями

Техника

Они соединены между собой при помощи шарнирной конструкции

Санта-Клара, США, 29 мая 2019, 16:10 — REGNUM  Компания Intel представила прототип игрового ноутбука с двумя экранами, устройство получило название Honeycomb Glacier. Об этом 28 мая сообщил портал The Verge.

Диагональ основного дисплея ноутбука равна 15,6 дюймам, дополнительного, который находится под основным — 12,3 дюймам. Экраны соединены между собой при помощи шарнира, аналогичная система крепит всю конструкцию к базе.

Согласно задумке разработчиков, основной экран служит для отображения процесса игры, а на нижний выводится вспомогательная игровая информация. Интересный момент: встроенная в устройство камера Tobii способна отслеживать взгляд геймера и определять, какой из экранов нужно сделать активным.

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