Видео: Intel показала прототип игрового ноутбука с двумя дисплеями

Санта-Клара, США, , 16:10 — REGNUM Компания Intel представила прототип игрового ноутбука с двумя экранами, устройство получило название Honeycomb Glacier. Об этом 28 мая сообщил портал The Verge.

Диагональ основного дисплея ноутбука равна 15,6 дюймам, дополнительного, который находится под основным — 12,3 дюймам. Экраны соединены между собой при помощи шарнира, аналогичная система крепит всю конструкцию к базе.

Согласно задумке разработчиков, основной экран служит для отображения процесса игры, а на нижний выводится вспомогательная игровая информация. Интересный момент: встроенная в устройство камера Tobii способна отслеживать взгляд геймера и определять, какой из экранов нужно сделать активным.

Читайте также: Владелец сервиса TikTok выпустит смартфон со своими приложениями

Ранее ИА REGNUM сообщило, что китайский производитель Xiaomi представил новый смартфон Redmi K20 Pro. Журналисты уже назвали устройство «убийцей флагманов».

Читайте ранее в этом сюжете: Xiaomi представила новый Redmi K20 Pro, прозванный «убийцей флагманов»