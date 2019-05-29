Беспилотные автомобили с технологией 5G представят в Сеуле

Сеул, , 15:51 — REGNUM В Южной Корее в июне 2019 года будут представлены беспилотные автомобили с технологией 5G. Об этом 29 мая сообщает Yonhap со ссылкой на мэрию южнокорейской столицы.

Сообщается, что презентация состоится 22 июня во время «Фестиваля беспилотных авто» в западном Сеуле.

В общей сложности 17 компаний и учреждений, в том числе SK Telecom, KT, Samsung Electronics и Unmanned Solution, примут участие фестивале. В тестовом выезде примут участие семь автомобилей, подключенных к 5G: четыре автобуса и три легковых автомобиля. Они проедут по маршруту общей протяженностью 1,1 км.

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