«Сколково» и Hyundai создадут сервис для аренды авто по подписке — СМИ

Москва, , 15:56 — REGNUM Инновационный центр «Сколково» совместно с южнокорейской автомобилестроительной компанией Hyundai Motor приступили к разработке сервиса аренды автомобилей по подписке. Об этом 29 мая сообщает РБК со ссылкой на источник в представительстве Hyundai в СНГ.

Сообщается, что между представителями «Сколково» и Hyundai Motor было подписано соглашение о создании стартапа для разработки сервиса.

Глава штаб-квартиры Hyundai Motor по России и ряду стран СНГ Сон Кёнгсу заверил, что приложит все свои усилия в рамках двустороннего сотрудничества, чтобы «сделать жизнь своих клиентов удобной и комфортной».

Глава фонда «Сколково» Виктор Вексельберг в свою очередь выразил уверенность, что их фонд «создаст для Hyundai Mobility Lab уникальные условия для разработки передовых цифровых решений».

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