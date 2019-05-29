Среда, 29 Мая 2019 года
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Компания BMW обновила компактный кроссовер X1

Техника

Появилась модификация BMW X1 с гибридным двигателем

Мюнхен, Германия, 29 мая 2019, 15:27 — REGNUM  Компания BMW выпустила обновленный бюджетный кроссовер BMW X1. Об этом сообщает портал Bmwblog.

Обновлённое авто получило крупную разделённую на две части радиаторную решётку. В Х1 уже нет круглых противотуманок, а новые фары головного света имеют новое внутреннее строение, которое включает в себя дополнительные светодиодные модули.

Линейка бензиновых и дизельных моторов не изменилась. Однако стоит отметить, что все агрегаты соответствуют экологическим нормам ЕС, которые вступят в силу с 2020 года.

Сообщается, что появилась модификация BMW X1 с гибридным двигателем. Запас хода аккумулятора гибрида рассчитан на 50 км. Однако гибрид пока лишь анонсирован. В продаже BMW X1 xDrive25e появится лишь в марте 2020 года.

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