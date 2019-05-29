Тяжелый ударный беспилотник «Охотник» полетит в июле — августе

Москва, , 15:02 — REGNUM Ранее уже сообщалось, что тяжелый ударный беспилотный летательный аппарат «Охотник» впервые можно будет увидеть на форуме «Армия-2019». Теперь появилась информация о примерной дате его первого полета. Она запланирована на июль — август текущего года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в российском авиастроении.

Длительность полета аппарата будет несколько десятков минут. Это будет автономный полет по заданию, заложенному в бортовой компьютер. При необходимости в задание можно будет внести изменения по команде с земли.

Постановка на вооружение «Охотника» серьезно сократит отставание России в сфере создания беспилотных летательных аппаратов. Более того, в классе тяжелых беспилотников наша страна выйдет с «Охотником» на первое место в мире.

Вес боевой машины, по данным некоторых источников, достигает двадцати пяти тонн. Размах крыльев составляет девятнадцать метров, а длина машины — четырнадцать метров.

БПЛА «Охотник» идет под индексом Су-70. Ряд экспертов из авиационной отрасли заявляли, что он послужит прототипом истребителя шестого поколения.