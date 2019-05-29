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Названы самые популярные модели кабриолетов в России

Техника

По итогам первых четырёх месяцев 2019 года

Москва, 29 мая 2019, 15:02 — REGNUM  Самой популярной моделью авто с кузовом кабриолет в России по итогам четырёх месяцев 2019 года стал Porsche Boxter. Об этом 29 мая сообщает статистическое агентство «Автостат».

По данным агентства, за период с января по апрель 2019 года в России было продано 53 кабриолета. Продажи упали на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом более 70% кабриолетов было продано в апреле, что связано с сезонностью продаж этого вида транспорта. Всего в апреле было реализовано 38 машин с кузовом кабриолет.

Автомобилей Porsche Boxter в период с января по март 2019 года было продано в России 18 единиц, что составляет 34% от общего объёма проданных кабриолетов.

Вторую строчку занимают также автомобили немецкой марки — BMW 4-Series. С начала года эту модель купили десять жителей России.

Третье и четвертое места занимают модели Mercedes-Benz E-Class Coupe и Mercedes-Benz SL-Class соответственно. Их было куплено по пять экземпляров.

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Автопром
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