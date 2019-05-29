Среда, 29 Мая 2019 года
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Появились изображения нового компактного кроссовера Renault

Техника

Который будет меньше Captur

Появились изображения нового компактного кроссовера Renault
Иллюстрация: Auto-moto
Будущая версия компактного кроссовера Renault

Париж, 29 мая 2019, 14:43 — REGNUM  Французская компания Renault вывела на дорожные испытания свою новую версию компактного кроссовера. Снимок опубликовало издание AutoMoto.

Фотографии нового кроссовера французского автопроизводителя были сделаны в окрестностях Парижа. Судя по снимкам, кроссовер будет еще меньше моделей Captur и Clio.

Как сообщает издание, новый кроссовер может заменить Renault Twingo, спрос на который постепенно снижается. Длина новинки составит около четырёх метров, что меньше будущего Renault Captur, длина которого составляет свыше 4,2 м.

Есть предположение, что эта новая бюджетная модель, которая придет на смену Dacia или же индийской Kwid.

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