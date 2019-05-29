Появились изображения нового компактного кроссовера Renault

Париж, , 14:43 — REGNUM Французская компания Renault вывела на дорожные испытания свою новую версию компактного кроссовера. Снимок опубликовало издание AutoMoto.

Фотографии нового кроссовера французского автопроизводителя были сделаны в окрестностях Парижа. Судя по снимкам, кроссовер будет еще меньше моделей Captur и Clio.

Как сообщает издание, новый кроссовер может заменить Renault Twingo, спрос на который постепенно снижается. Длина новинки составит около четырёх метров, что меньше будущего Renault Captur, длина которого составляет свыше 4,2 м.

Есть предположение, что эта новая бюджетная модель, которая придет на смену Dacia или же индийской Kwid.

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