Новый Audi Q3 для России будет только с передним приводом

Москва, , 14:08 — REGNUM Согласно одобрению типа транспортного средства (ОТТС) в базе Росстандарта, новые модели немецкого кроссовера Audi Q3 для российского авторынка будут идти только с передним приводом. Об этом 29 мая сообщает RG.

Под капотом нового кроссовера немецкого бренда будет установлен бензиновый мотор 1.4 TSI, мощность которого составит 150 л. с. Он будет агрегатироваться с 6-скоростной роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Машин с полным приводом не будет. Возможно это связано с тем, что авто с полным приводом пользуются у жителей России меньшим спросом.

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