Среда, 29 Мая 2019 года
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Медведев перечислил требования к безопасности НСУД

Техника

Национальная система управления данными (НСУД) в РФ должна стать безопасной

Москва, 29 мая 2019, 13:37 — REGNUM  Национальная система управления данными (НСУД) в РФ должна стать безопасной, заявил 29 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

По словам Медведева, вопрос по созданию НСУД «достаточно много», и «особое внимание нужно обратить на безопасность создаваемой системы».

«Для этого нужно всё необходимое создать, соответствующее технологическое программное обеспечение использовать, эффективные системы идентификации, аутентификации, жёсткие условия допуска к персональным данным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, НСУД интегрирует сведения из различных государственных баз данным. Создание системы запланировано к 2022 году.

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