Медведев перечислил требования к безопасности НСУД

Москва, , 13:37 — REGNUM Национальная система управления данными (НСУД) в РФ должна стать безопасной, заявил 29 мая премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства России.

По словам Медведева, вопрос по созданию НСУД «достаточно много», и «особое внимание нужно обратить на безопасность создаваемой системы».

«Для этого нужно всё необходимое создать, соответствующее технологическое программное обеспечение использовать, эффективные системы идентификации, аутентификации, жёсткие условия допуска к персональным данным», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, НСУД интегрирует сведения из различных государственных баз данным. Создание системы запланировано к 2022 году.