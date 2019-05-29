Среда, 29 Мая 2019 года
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Mail.ru Group запустит в США облачный сервис «Диск-О»

Техника

В проект будет вложено около $10 млн

Москва, 29 мая 2019, 12:37 — REGNUM  Российская компания Mail.ru Group планирует запустить в США и других странах платный облачный сервис хранения данных «Диск-О». Об этом 29 мая сообщил «Коммерсантъ».

За год компания планирует привлечь около 1 млн пользователей, по имеющейся информации, в проект будет вложено около $10 млн. Сервис также будет доступен пользователям Великобритании, Китая, Индии, Турции, Испании, Франции и Германии.

Таким образом, Mail.ru Group выйдет на мировой рынок услуг облачного хранения данных. «Диск-О» будет работать с Dropbox, Google Drive, Box и другими подобными сервисами, он будет конкурировать с такими площадками, как Expondrive, NetDrive и WebDrive.

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что известная китайская компания Alibaba, которой принадлежит торговая площадка AliExpress откроет в Бразилии проект сервиса облачных вычислений. Её партнёром выступит компания UOL Diveo.

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