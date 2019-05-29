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Пермский политех представил уникальную установку 3D-наплавки материалов

Техника

Она позволяет создавать крупногабаритные изделия для авиации и космоса

Москва, 29 мая 2019, 12:04 — REGNUM  Гибридную аддитивную установку, способную выполнять высокопроизводительную наплавку металлических материалов, механическое упрочнение и финишную механическую обработку, представили пермские разработчики на форуме «Металлообработка-2019» в Москве. Об этом 29 мая сообщает пресс-служба Пермского национального исследовательского политехнического университета.

Высокая производительность установки позволяет успешно использовать ее при создании крупногабаритных изделий, востребованных в авиакосмической, судостроительной и других отраслях промышленности.

«Гибридные технологии 3D-наплавки, позволяющие в разы сократить сроки изготовления и себестоимость деталей, жизненно необходимы для быстрого выведения продуктов на рынки и обеспечения конкурентоспособности российских производителей», — сообщил руководитель проекта Дмитрий Трушников.

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Отмечается, что установка вызвала интерес посетителей. Только за первый день представители разработчика провели ряд деловых встреч и переговоров. Достигнута договоренность о поддержке и реализации совместных проектов с ПАО «Кузнецов», НПО «Энергомаш» и другими крупнейшими компаниями РФ в области авиа‑ и ракетного двигателестроения.

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Металлургия и металлообработка
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