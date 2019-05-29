Nissan Infiniti переместит свою штаб-квартиру из Гонконга в Японию

Токио, , 11:25 — REGNUM Компания Infiniti (премиум-бренд Nissan Motor) планирует переместить свою штаб-квартиру из Гонконга в Японию для «более эффективной работы». Об этом 29 мая сообщает Reuters.

Переезд запланирован на середину 2020 года. Сообщается, что перенос базы японского автопроизводителя поможет сократить расходы на фоне снижения мировых доходов Nissan Motor.

Как сообщается в заявлении Nissan, Infiniti будет продолжать «работать независимо», но получит доступ к глобальными функциями проектирования, исследований, разработок и производства.

Кроме того, переезд входит в планы Nissan по электрификации линейки Infiniti. Согласно этому плану, каждая премиум-модель, выпущенная с 2021 года, должна быть либо полностью электрической, либо гибридной.

Напомним, глобальная операционная прибыль Nissan в прошлом финансовом году упала на 45%. Японская компания Infiniti перенесла свою штаб-квартиру из центра Nissan в Йокогаме в Гонконг в 2012 году.

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