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Российские метрологи помогут метеорологам точнее прогнозировать погоду

Техника

Специалисты петербургского Института метрологии представили комплекс по метрологическому обслуживанию облакомеров

Москва, 29 мая 2019, 09:54 — REGNUM  Мобильный комплекс по метрологическому обслуживанию облакомеров представили молодые учёные и инженеры Всероссийского научно-исследовательского института метрологии им. Д. И. Менделеева на 15 Московском международном форуме «Точные измерения — основа качества и безопасности». Об этом сообщила пресс-служба института.

Для демонстрации работы облакомера на стенде Института метрологии была установлена авиационная метеостанция. Её работу продемонстрировали руководитель ВНИИМ Антон Пронин, руководитель научно-исследовательской лаборатории аэрогидрофизических параметров Антон Левин и инженер Павел Сергеев.

«В ближайшем будущем запланированы работы с ведущими производителями метеорологического оборудования по разработке и внедрению методов и средств метрологического самоконтроля для станций и систем метеорологического наблюдения. Данные мероприятия помогут в несколько раз увеличить интервал между поверками, сохранив необходимую достоверность измерений», — поделились планами разработчики комплекса.

Отмечается, что за вклад в обеспечение мобильной эталонной базы измерительных метеорологических комплексов специалисты лаборатории ВНИИМ удостоены золотой медали форума.

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Научные исследования
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