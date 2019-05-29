Среда, 29 Мая 2019 года
09:50:59 МСК

Toyota может инвестировать около $550 млн в китайскую компанию Didi — СМИ

Техника

Компания Didi — это крупнейший в Китае сервис такси и заказа авто

Токио, 29 мая 2019, 09:50 — REGNUM  Японская компания Toyota Motor рассматривает возможность инвестирования около 548,6 миллионов долларов в китайскую компанию Didi. Об этом 29 мая сообщает Nikkei.

Компания Didi — это крупнейший в Китае сервис такси и заказа авто. Японский автопроизводитель совместно с Didi Chuxing планируют создать в Китае новую компанию, предоставляющую услуги мобильной связи.

«Мы продолжаем оценивать нашу бизнес-стратегию с глобальной точки зрения в сфере подключения, автономности, совместного использования и электрификации для удовлетворения будущих потребностей наших клиентов», — заявил представитель компании Toyota Кенсуке Ко.

Didi Chuxing, основанная в 2012 году, стала главным сервисом такси в Китае, выкупив местное подразделение американской компании Uber Technologies. Китайская компания сотрудничала с Toyota в 2018 году в области гонок, а также в сфере разработки автомобиля с автоматическим управлением e-Palette. Обе компании проводили совместные испытания электрокаров.

Читайте также: Компания Toyota Motor представила новый минивэн Granvia

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Автопром
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить