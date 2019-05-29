Toyota может инвестировать около $550 млн в китайскую компанию Didi — СМИ

Токио, , 09:50 — REGNUM Японская компания Toyota Motor рассматривает возможность инвестирования около 548,6 миллионов долларов в китайскую компанию Didi. Об этом 29 мая сообщает Nikkei.

Компания Didi — это крупнейший в Китае сервис такси и заказа авто. Японский автопроизводитель совместно с Didi Chuxing планируют создать в Китае новую компанию, предоставляющую услуги мобильной связи.

«Мы продолжаем оценивать нашу бизнес-стратегию с глобальной точки зрения в сфере подключения, автономности, совместного использования и электрификации для удовлетворения будущих потребностей наших клиентов», — заявил представитель компании Toyota Кенсуке Ко.

Didi Chuxing, основанная в 2012 году, стала главным сервисом такси в Китае, выкупив местное подразделение американской компании Uber Technologies. Китайская компания сотрудничала с Toyota в 2018 году в области гонок, а также в сфере разработки автомобиля с автоматическим управлением e-Palette. Обе компании проводили совместные испытания электрокаров.

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