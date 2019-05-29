Китайский лунный зонд «Чанъэ-4» вышел из «спячки» на шестой лунный день

Пекин, , 09:35 — REGNUM Посадочный модуль и луноход китайского лунного зонда «Чанъэ-4» возобновили свою работу на шестой лунный день, находясь до этого в спящем режиме на обратной стороне луны во время экстремально холодной лунной ночи, сообщает 29 мая агентство Синьхуа.

Посадочный модуль «проснулся» в 18:00 по Пекину 28 мая, а луноход «Юйту-2» — в 2:16 по Пекину 29 мая, сообщили в Центре лунных исследований и космической программы Китайского национального космического управления.

Датчик нейтронного излучения посадочного модуля и низкочастотный радио-датчик будут перезапущены для выполнения научных задач, включая наблюдение за радиоактивными частицами и низко-частное радиоастрономическое наблюдение.

Панорамная камера, радар, инфракрасный спектрометр и детектор нейтральных атомов будут перезапущены в течение шестого лунного дня.

Напомним, что лунный зонд «Чанъэ-4» был запущен на обратную сторону Луны 8 декабря 2018 года и совершил посадку на Луну 3 января 2019 года. Один лунный день равен 14 земных суткам, столько же длится лунная ночь.

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