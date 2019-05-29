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В Госавтоинспекции предложили увеличить штрафы за превышение скорости

Техника

Речь идет о повторном нарушении скоростного режима на дорогах

Москва, 29 мая 2019, 09:42 — REGNUM  Увеличить размер штрафа за повторное нарушение ПДД, зафиксированное камерами фотофиксации, предложил заместитель главы ГИБДД РФ Александр Быков на слушаниях «Недостатки в работе системы автоматической фиксации нарушений ПДД и другие проблемы организации дорожного движения» в Общественной палате. Об этом говорится на сайте ОП РФ.

По мнению Быкова, автолюбители воспринимают штрафы как плату за проезд.

«Это говорит о том, что санкция на сегодняшний день свою профилактическую роль не реализует», — сказал он.

Таким образом, основная цель административного наказания не достигается, уверен заместитель главы ГИБДД. По его мнению, сумма штрафов должна повышаться с каждым разом при фиксации нарушений правил дорожного движения.

«Если бы водитель узнал, что на третий-четвертый раз у него будет повышенная сумма штрафа за повторное нарушение, то восприятие было бы другое», — сказал Быков.

Напомним, число нарушений ПДД, зарегистрированных фотофиксацией, каждый год растет в среднем на 10%.

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