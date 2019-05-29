Среда, 29 Мая 2019 года
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Компания Hyundai Motor представила первый двухэтажный электроавтобус

Техника

Новый продукт компания представила на Tech Fair 2019

Компания Hyundai Motor представила первый двухэтажный электроавтобус
Иллюстрация: Mk.co.kr
Двухэтажный электроавтобус

Коян, Южная Корея, 29 мая 2019, 08:57 — REGNUM  Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai Motor представила на Tech Fair 2019 первый двухэтажный электро автобус. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, двухэтажный эко-автобус разрабатывался в течение 18 месяцев при поддержке министерства земли, инфраструктуры и транспорта.

Известно, что длина автобуса составляет 12,99 м, высота — 3,99 м, ширина — 2,5 м. Данный автобус сможет вместить до 70 пассажиров (11 человек на первом этаже и 59 человек на втором этаже).

Автобус оборудован дверным проемом и специальной низкой площадкой на уровне пола, а также специальными местами с креплениями для инвалидных колясок.

На одном заряде автобус может проехать около 300 км, а скорость зарядки до 100% занимает 72 минуты.

Также автобус оснащен системами предупреждения о выезде за пределы полосы движения и предотвращения столкновения.

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