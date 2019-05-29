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ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С

Техника

Поколения 4++

ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С
Иллюстрация: Mil.ru
Су-35С

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 29 мая 2019, 08:43 — REGNUM  Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С поколения 4++, заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

«В течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — рассказал Криворучко журналистам на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35C относится к поколению 4++ и по большинству своих тактико-технических характеристик соответствует требованиям, предъявляемым к боевым машинам пятого поколения. Истребители Су-35C активно задействованы Россией в зоне военной операции в Сирии.

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Вооруженные силы России
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