ВКС России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С

Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, , 08:43 — REGNUM Воздушно-космические силы России до конца 2020 года получат 20 истребителей Су-35С поколения 4++, заявил замглавы Минобороны РФ Алексей Криворучко.

«В течение этого и следующего года ожидаем получить еще 20 истребителей Су-35С», — рассказал Криворучко журналистам на авиационном заводе в Комсомольске-на-Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, многоцелевой сверхманевренный истребитель Су-35C относится к поколению 4++ и по большинству своих тактико-технических характеристик соответствует требованиям, предъявляемым к боевым машинам пятого поколения. Истребители Су-35C активно задействованы Россией в зоне военной операции в Сирии.

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