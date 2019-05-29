Продажи Nissan в России упали в апреле на 55%

Москва, , 08:03 — REGNUM В апреле 2019 года продажи японского автопроизводителя Nissan Motor в России упали на 55% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Всего за апрель 2019 года в РФ было реализовано 2528 машин японского автопроизводителя. При этом с января по апрель 2019 года компания продала 21 813 авто на российском рынке. Это на 8% меньше, чем было продано в апреле 2018 года. Таким образом, машины бренда Nissan заняли восьмое место по продажам среди всех автопроизводителей в России. Доля отечественного рынка марки за этот период составила 4%.

Первое место по продажам среди моделей Nissan в России в апреле занял кроссовер Nissan Qashqai. Его продажи упали на 42%, до 902 штук.

Вторую строчку в этом рейтинге занял внедорожник Nissan X-Trail. Всего в апреле 2019 года было продано 736 авто (-52%).

Напомним, в апреле 2019 года российские дилеры компании Nissan начали продажи обновленного кроссовера Qashqai. Его производство было налажено на предприятии Nissan в Санкт-Петербурге.

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