Конкурс беспилотников «Авиароботех» стартовал в Томской области

Томск, , 07:28 — REGNUM В Томской области на аэродроме Головино 28 мая стартовал конкурс разработчиков авиационных беспилотных систем «Авиароботех». Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, он продлится до 31 мая.

По словам заместителя губернатора региона по экономике Андрея Антонова, это первый подобный конкурс в Томской области, и первый по своим масштабам для России.

«Впервые беспилотный транспорт используется для решения практических задач: обследования линий электропередачи, газопроводов и поиска людей. Проект стартовал больше года назад по решению главы региона Сергея Жвачкина», — подчеркнул Антонов.

Томскую область для проведения конкурса выбрали, в том числе, из-за подходящей инфраструктуры и климатических условий. Кроме того, с 2018 года здесь действует проект «Тайга». Он предполагает создание опытного района доставки грузов и выполнение других задач с использованием беспилотных авиационных комплексов.

«На первом этапе проекта «Тайга» мы проанализировали больше ста предприятий и выяснили, что единицы из них представляют, как можно применять беспилотники для решения своих задач», — пояснил гендиректор ассоциации «Аэронет» Глеб Бабинцев.

Он отметил, что на втором этапе были созданы сценарии применения беспилотников, которыми поделились с компаниями.

«Конкурс продолжит эту работу, его идея — сблизить заказчиков и тех, кто оказывает услуги с применением беспилотных аппаратов», — резюмировал Бабинцев.

По информации обладминистрации, в конкурсе принимают участие 12 компаний из Москвы, Санкт-Петербурга, Томска, Иркутска и Тамбова. Участники должны будут выполнять задачи по пяти направлениям. Это картографирование, поиск и спасение людей, мониторинг трубопроводов, мониторинг ЛЭП, перевозка груза. Только в первый день беспилотники совершат порядка 30 вылетов.

Напомним, организаторы конкурса — администрация Томской области и ассоциация эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет».