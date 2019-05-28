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Украина провела очередные испытания ПКР «Нептун»

Техника

Заявленная дальность полета противокорабельной ракеты «Нептун» составляет 300 километров

Киев, 28 мая 2019, 18:30 — REGNUM  Государственный концерн «Укроборонпром» сообщил об очередных испытаниях противокорабельного ракетного комплекса РК-360МЦ «Нептун». Испытания проводились в Одесской области.

На универсальной самоходной пусковой установке размещается четыре ракеты в пусковых контейнерах. В ходе стрельб проводилась проверка ряда конструкционных изменений в крылатую ракету Р-360.

На этом варианте ракеты была установлена новая головка самонаведения, позволяющая захватывать цель в ходе сложного маневрирования. Установлен новый стартовый двигатель, новые крылья и рули увеличенной площади. Также заменены некоторые электронные и цифровые системы, в том числе, в системе навигации, чтобы обеспечить устойчивость в условиях применения средств РЭБ.

Сообщается, что поставлен новый радиовысотомер, использование которого уменьшит высоту полета крылатой ракеты. Таким образом повысится ее выживаемость. Ранее была информация, что ракета в ходе старта выстреливается на высоту 100−200 метров. Заявленная дальность поражения ПКР Р-360 составляет 300 километров.

ИА REGNUM уже сообщало, что США собираются выделить Украине 300 миллионов долларов в 2020 финансовом году. Часть этих средств пойдет и на укрепление береговой обороны и на противокорабельные крылатые ракеты.

Читайте ранее в этом сюжете: США поставят Украине противокорабельные ракеты?

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Вооруженные силы Украины
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