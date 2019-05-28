В апреле 2019 года в России было продано 1,4 тыс. новых автобусов — СМИ

Нижний Новгород, , 15:51 — REGNUM В России в апреле 2019 года было реализовано 1,4 тыс. новых автобусов. Об этом 28 мая сообщает аналитическое агентство «Автостат».

Этот результат апрельских продаж превышает прошлогодний на 17,1%. При этом за первые четыре месяца 2019 года рынок новых автобусов в России уменьшился на 2,5%. Специалисты аналитического агентства списывают такую разницу на январское падение продаж, когда продажи автобусов упали сразу на 25%.

Первое место в апреле традиционно занял нижегородский автопроизводитель ПАЗ. На его долю пришлась половина проданный автобусов от общего объема месячных продаж. Всего компанией было реализовано 708 автобусов. Таким образом, в апреле этого года было продано на 34,9% автобусов ПАЗ больше, чем в 2018 году.

Второе место заняли LIAZ. В апреле было продано 319 автобусов этой марки (-6,2%).

Тройку лидеров замыкает NEFAZ с результатом 116 единиц. Стоит отметить, что автобусы NEFAZ стали охотнее покупать — в апреле рост составил 110,9%.

Читайте также: Продажи новых грузовых автомобилей в России упали на 1,7%