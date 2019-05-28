Появился прототип китайского поезда на магнитной подушке

Пекин, , 15:40 — REGNUM Китайская компания CRRC представила прототип самого скоростного поезда в мире. Об этом сообщает телеканал CNN.

Сообщается, что новый парящий сверхскоростной пассажирский экспресс способен развивать скорость до 600 км/час.

Прототип высокоскоростного поезда на магнитной подушке сошел с конвейера в восточном китайском городе Циндао. Он разработан государственной Китайской железнодорожной корпорацией подвижного состава (CRRC).

Запуск серийной модели поезда запланирован на 2021 год. До этого экспресс должен пройти многочисленные испытания.

Напомним, мировым рекордсменом по скорости в 2015 году стал японский maglev. На экспериментальной трассе в Яманаси он достиг 603 км/час.

Напомним также, что поезда на магнитной подушке эксплуатируются только в Китае, Южной Кореи и Японии.

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