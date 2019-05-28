В Индии появилась бюджетная версия кабриолета Bugatti Veyron ROFL

Нью-Дели, , 15:15 — REGNUM «Эксклюзивная» недорогая версия французского гиперкара Bugatti Veyron ROFL появилась в Индии. Об этом сообщается на сайте Carscoops.

Кабриолет имеет тканевую откидную крышу. В отличие от оригинального родстера, у индийской версии авто появился второй ряд сидений. Авто окрашено в светло-синий и темно-синий цвета. Спереди машины решётка радиатора в виде усечённого овала, на которой прикреплен значок Bugatti. Этот же значок нанесен на багажник автомобиля.

Стоимость дешевой версии составляет 400 000 индийских рупий (386 445 руб.). Стоит добавить, что индийская модель 1999 года выпуска, то есть гораздо старше любого Veyron.

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