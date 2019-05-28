BMW оснастит электрокроссовер iNEXT изогнутым дисплеем

Мюнхен, Германия, , 14:59 — REGNUM Немецкий автопроизводитель BMW оснастит электрический кроссовер BMW iNEXT фирменным изогнутым дисплеем Curved Display. Об этом сообщает пресс-служба немецкой марки.

Новая медиасистема станет эволюционным продолжением BMW Live Cockpit Professional, которая устанавливалась в авто ранее. Крепиться дисплей Curved Display будет так, что у пассажиров будет создаваться иллюзия «свободного парения». Достигаться это будет особым способом крепления — точки присоединения к центральной панели видны не будут.

Сообщается, что защищать дисплей будет небликующее стекло, а для его обрамления будет использоваться настоящий магний.

На изогнутом экране можно будет выводить индивидуальный контент для водителя и для пассажира.

Напомним, с конвейера электрокар BMW iNEXT сойдет на германском заводе в Дингольфинге в 2021 году.

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