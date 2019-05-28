Новые автомобили Lada покупают те, кому за 35 лет — АвтоВАЗ

Тольятти, Самарская область, , 14:52 — REGNUM В России новые машины бренда Lada в основном предпочитают автолюбители старшего поколения — в возрасте от 35 лет. Об этом заявил специалист пресс-центра АвтоВАЗа Стас Березий.

По его данным, средний возраст покупателя тольяттинской марки Lada составляет около 40 лет.

«Это люди, как правило, семейные, с прочно устоявшимся образом жизни. Они четко понимают, что им нужно. И новая Lada — это их не первый автомобиль», — сказал Березий.

Стоит отметить, что среди хозяинов подержанных авто средний возраст владельца Lada составляет 35 лет. У владельцев BMW этот возраст — 33 года. Владельцами же Jeep и Land Rover являются автолюбители в возрасте от 40 до 41 года.

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