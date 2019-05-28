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Сервис YouTube Gaming закроется 30 мая

Техника

Но это сделано ради расширения его игрового сообщества

Маунтин-Вью, США, 28 мая 2019, 14:53 — REGNUM  Сервис для геймеров YouTube Gaming прекратит функционировать 30 мая 2019 года. О дате и причинах закрытия стало известно из объявления на странице официальной технической поддержки YouTube.

Специалисты популярного видесервиса решили сконцентрироваться вокруг своего основного сайта, в его разделах они создадут вкладку «видеоигры». В обращении к пользователям команда YouTube сообщила, что в результате этого шага компания не сократит внимание к игровому сообществу, а наоборот, расширит его, поскольку аудитория основного сайта YouTube больше и многообразнее.

Стоит отметить, что после закрытия YouTube Gaming его пользователи лишатся сохранённого контента. Представители поддержки советуют просто добавить нужные данные в закладки браузера. Теперь при попытке перейти на сайт YouTube Gaming, пользователи будут перенаправлены на основной сайт YouTube.

Платформа YouTube Gaming была создана в 2015 году. Она позволяла оперативно искать видеоролики, посвященные конкретным играм, и была направлена на развитие игрового сообщества.

Ранее представители YouTube объявили о скором нововведении: в августе 2019 года видеохостинг перестанет показывать точное число просмотров роликов, округляя его для удобства пользователей.

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