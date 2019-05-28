Fiat отзывает в России 71 транспортное средство

Москва, 28 мая 2019, 13:22 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя Fiat на российском рынке ООО «ЭфСиЭй РУС» объявил об отзыве 71 автомобилей из-за выявленного дефекта. Об этом 28 мая сообщает пресс-служба Росстандарта.
Как уточняется, отзыву подлежат машины марки Fiat Ducato, проданные с мая 2018 года.
Причиной отзыва автомобилей стало «возможное несоответствие, выявленное в процессе производства дроссельного корпуса». Это может привести к отсоединению муфты подачи воздуха, из-за чего загорится сигнальная лампа неисправности двигателя.
Компания намерена совершенно бесплатно заменить на автомобилях имеющиеся металлические хомуты и муфты на новые, с характеристиками, позволяющими обеспечить правильную фиксацию муфты интеркулера на дроссельном корпусе.
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