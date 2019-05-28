АвтоВАЗ отзывает в России 500 автомобилей

Тольятти, Самарская область, , 13:00 — REGNUM Официальный представитель автопроизводителя тольяттинского автозавода «АвтоВАЗ» объявил об отзыве 500 машин кросс-версии модели Lada Xray из-за выявленного дефекта. Об этом со ссылкой на пресс-службу Росстандарта сообщает RG.

«Мы заранее запускаем отзывную кампанию для проверки около 500 автомобилей, которые уже используются клиентами. Все владельцы таких автомобилей получат уведомления и будут обеспечены быстрым обслуживанием», — сообщили представители автокомпании.

Ранее в сети появилась отсканированная копия внутреннего документа АвтоВАЗа, согласно которой дилеры должны отозвать из эксплуатации кросс-версии модели Lada Xray из-за возможного дефекта электроусилителя вала рулевого управления.

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