Разработана концепция ФЦП по созданию в России сверхтяжелой ракеты

Москва, , 12:40 — REGNUM Государственная корпорация «Роскосмос» и Российская академия наук разработали концепцию федеральной целевой программы по созданию сверхтяжелой ракеты. Об этом сообщил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Уточняется, что действие программы рассчитано с 2020 года до 2030 года.

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По словам Рогозина, в рамках ФЦП будет создана не только транспортная инфраструктура из ракеты-носителя, пилотируемого транспортного корабля и взлётно-посадочного комплекса, но и средства поддержки пилотируемых миссий, сообщает РИА Новости. Глава корпорации пояснил, что в рамках текущих федеральных программах их разработка не предусмотрена.

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Роскосмос обнародовал характеристики сверхтяжёлых ракет для полётов на Луну

Как сообщало ИА REGNUM, в мае руководитель госкорпорации «Роскосмос»Дмитрий Рогозин заявил, что эскизный проект сверхтяжелой космической ракеты-носителя Роскосмос, которая создаётся в России для экспедиций и пилотируемых полётов к Луне и более далёким планетам, представит в правительстве Российской Федерации до конца 2019 года. Первый полёт в рамках таких проектов запланирован на 2028 год.