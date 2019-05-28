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В Москве подешевели новые кабриолеты

Техника

Средняя стоимость авто со складывающейся крышей составляет около 1,6 млн рублей

Москва, 28 мая 2019, 12:35 — REGNUM  За год новые кабриолеты в Москве подешевели на 2,4%. Об этом сообщается на интернет-сервисе «Авито».

По данным портала, на данный момент в Москве средняя цена кабриолета составляет 1 648 300 рублей.

Самым популярным авто с откидной крышей стал Mercedes-Benz SL-класса. Его средняя цена — 1 977 000 рублей. Эта модель остаётся в лидерах уже второй год.

Вторую строчку в рейтинге занял BMW 3 серии. Средняя стоимость этого авто составляет 978 600 рублей. Тройку лидеров замыкает Mercedes-Benz SLK-класса, который стоит 884 000 рублей. Таким образом, вся тройка лидеров состоит из кабриолетов немецких брендов.

Что касается всероссийского рейтинга популярных кабриолетов, то там лидирует BMW 3 серии. По России средняя цена на «открытые» авто увеличилась на 5,4%. В денежном выражении стоимость машины достигла 1 086 000 рублей.

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