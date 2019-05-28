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В Одесской области прошли испытания украинской ракеты «Нептун»

Специалисты внедрили ряд улучшений

, 28 мая 2019, 12:30 — REGNUM  На одном из военных полигонов Одесской области состоялись испытания ракеты РК-360МЦ «Нептун». Об этом сообщили 27 мая в пресс-службе концерна «Укроборонпром».

В сообщении говорится, что специалисты конструкторского бюро «Луч» изменили систему наведения ракеты. Теперь она позволяет захватывать цель в условиях сложного маневрирования. Кроме того, ракету оснастили новым стартовым двигателем, а также увеличили крылья, что позволит улучшить управляемость и манёвренность ракеты. Также была изменена электронная «начинка» — ракета получила улучшенный высотомер, что позволило снизить высоту её полёта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине испытали две модификации ракеты «Ольха» — с повышенным радиусом действия и с разделяющейся боеголовкой.

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Военно-промышленный комплекс
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