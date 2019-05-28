Из пекинского аэропорта Дасин до Нового района Сюнань будет ходить экспресс

Пекин, , 12:10 — REGNUM Дорога для экспресс-поезда построена между новым аэропортом Пекина Дасин и Новым районом Сюнань в соседней провинции Хэбэй для удобства перемещения жителей нового района до столицы и аэропорта, сообщает 28 мая газета China Daily.

«Вместе со скоростной железной дорогой, экспресс сделает коммуникации между Пекином и Сюнанем более удобными», — заявил секретарь ЦК Хубэйского комитета Компартии Китая Ван Дунфэн во время пресс-конференции, прошедшей в Информбюро при Госсовете КНР.

Международный аэропорт Дасин, который расположен в районе Пекина Дасин, будет открыт уже в конце сентября текущего года. Аэропорт является одной из остановок скоростной железнодорожной линии Пекин — Сюнань, которая будет запущена в эксплуатацию уже к 2020 году.

Другой транспортной артерией между аэропортом и Сюнанем станет экспресс, который также будет связан с пекинским метро.

«Жители центра Пекина смогут на метро доехать до аэропорта, а затем пересев на экспресс, доехать до Сюнаня», — заявил Ван, добавив, что жителям Сюнаня на месте будет доступна регистрация ан рейс и сдача багажа, благодаря чему они смогут сесть на свой самолет сразу после выхода из экспресса.

Напомним, что о создании особой промышленно-экономической зоны Сюнань было объявлено в апреле 2017 года. Период строительства начался в 2019 году, спустя два года планирования и проектирования. Строительство транспортной инфраструктуры в районе будет продолжено с применением инновационных технологий.

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