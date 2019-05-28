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Появились фото нового паркетника Kia XCeed

Техника

Без защитного камуфляжа

Появились фото нового паркетника Kia XCeed
Иллюстрация: AutoWeek
Kia XCeed

Рим, 28 мая 2019, 11:18 — REGNUM  В сети появились изображения нового южнокорейского паркетника Kia XCeed без камуфляжа. Фото разместило итальянское издание alVolante.

У нового автомобиля пластиковый обвес. Автопроизводители снабдили кросс модернизированной радиаторной решеткой, новым бампером и раздвоенными фарами. На крыше модели установлены рейлинги, а задние окошки имеют новое оформление.

Сообщается, что авто крупнее предыдущей версии хэтчбека, а объем багажника увеличен с 395 до 426 литров. Клиренс Kia XCeed тоже вырос.

Линейка моторов вероятно включит в себя: двигатель 1.0 T-GDi на 120 л. с., 1.4 T-GDi мощностью 140 л. с., 1.6 T-GDi на 204 л. с. и дизельный движок 1.6 CRDi (115 или 136 л.с.). Привод у XCeed будет только 4×4.

Снимки интерьера нового паркетника фотошпионам получить не удалось.

Новая модель появится к концу 2019 года.

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