ВКС России примут на вооружение 30 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор»

Арсеньев, Приморский край, , 10:11 — REGNUM Воздушно-космические силы РФ до 2022 года примут на вооружение 30 новых вертолетов Ка-52 «Аллигатор», заявил заместитель министра обороны Алексей Криворучко.

По его словам, в настоящее время авиационный завод «Прогресс» (город Арсеньев, Приморский край) выполняет длительный государственный контракт на поставку Минобороны Ка-52.

«До 2022 года ожидаем получить еще 30 машин, в том числе восемь вертолетов до конца текущего года», — заявил Криворучко.

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Кроме того, к 2022 году также планируется создать модернизированную версию вертолета — Ка-52М.

Как сообщало ИА REGNUM, Вертолет Ка-52 «Аллигатор» — модификация ударного вертолета Ка-50 «Черная акула». Предназначен для обнаружения, распознавания и уничтожения подвижных и неподвижных наземных, подводных и надводных целей, бронетехники, живой силы, полевых укреплений, вертолетов и низколетящих самолетов противника.

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