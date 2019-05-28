У Минтранса запросили перепроверку SSJ-100

Москва, , 10:04 — REGNUM Оперативно проверить системы самолета Superjet 100 на соответствие сертификационным требованиям попросила Мнтранс РФ Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ). Об этом пишет 28 мая «Коммерсантъ», ссылаясь на тест обращения.

В письме, адресованном министру транспорта Евгению Дитриху, эксплуатанты просят провести оперативную проверку SSJ 100 «как типа на соответствие сертификационным требованиям». Вопросы у АЭВТ вызывают, в частности, система защиты самолета от поражения статическим электричеством и прочность конструкции кессона крыла и шасси.

Читайте также: Крушение SSJ-100: РФ посчитали неспособной конкурировать на мировом рынке

Эксплуатанты подчеркнули, что инцидент с Superjet 100 в «Шереметьево» нанес «серьезный репутационный ущерб российской гражданской авиации и авиапрому». Входящие в ассоциацию авиакомпании «Ямал» и «Якутия» используют на сегодняшний день 19 таких самолетов.

В ОАК в обращении увидели на давление на комиссию по расследованию происшествия и отметили, что до окончания её работы любые предположения некорректны. Высокая надежность и безопасность систем самолета подтверждена европейской сертификацией, напомнили в корпорации.

Как сообщало ИА REGNUM, аварийная посадка самолета SSJ 100 авиакомпании «Аэрофлот» 5 мая в «Шереметьево» обернулась пожаром на борту. В катастрофе погиб 41 человек.

Читайте также: Прокуратура проверит инцидент с SSJ-100 в Ижевске